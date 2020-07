PD Sicilia, Barbagallo eletto segretario regionale. Il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino vicesegretario

“Il mio primo atto da segretario sara’ rendere omaggio ai caduti di Portella della Ginestra. Siamo chiamati a costruire un partito che guarda avanti, usando la bussola della solidarieta’ e della lotta alla mafia. Un partito in grado di parlare alla societa’ e ai territori. Siamo consapevoli degli errori che abbiamo fatto quando eravamo al Governo, ma diciamo: abbiamo sbagliato, ma siamo pronti a ripartire”. Lo ha dichiarato Anthony Barbagallo, eletto per acclamazione segretario regionale del Pd nell’arena del sito archeologico ellenistico di Morgantina, durante il suo intervento. Un intervento in cui ha citato Gramsci, Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, Rosario Livatino e altre vittime della mafia, ma anche Papa Francesco e Isabelle Allende; e in cui ha rinnovato la sfida al governo siciliano.

Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro, è stato nominato vicesegretario