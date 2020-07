Ospedale di Mussomeli, Varchi (FdI): “Bene riapertura chirurgia ma stop agli incarichi esterni”

“Condivido l’appello della politica locale per la riapertura del reparto di chirurgia dell’ospedale “M.I. Longo” di Mussomeli, ma occorre tenere in considerazione le preoccupazioni delle sigle sindacali ed in particolare dalla Cisl funzione pubblica”. Lo dice Carolina Varchi, deputata nazionale di Fratelli d’Italia. “Il ricorso a incarichi a personale in quiescenza, ovviamente ben pagati, aveva senso nel momento di picco dell’emergenza Covid19, ma superata questa fase critica, la decisione dell’Asp di Caltanissetta di fare ricorso agli incarichi esterni consentirà soltanto una riapertura temporanea dei reparti, senza però risolvere strutturalmente i problemi del nosocomio”, sottolinea Carolina Varchi.

“Riguardo, in particolare, il reparto di chirurgia di Mussomeli auspico una rapida conclusione delle selezioni dei chirurghi che hanno già presentato richiesta di mobilità per Caltanissetta e più in generale è assolutamente condivisibile l’invito delle forze sindacali alla stabilizzazione del personale precario. “Mi attendo – conclude Carolina Varchi – che l’Asp di Caltanissetta utilizzi le somme a disposizione per l’adozione di scelte di prospettiva che vadano a beneficio dell’intera comunità del Vallone”.