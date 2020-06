Zes anche per Serradifalco. Il sindaco Burgio: “Momento di svolta per la nostra economia”

“Rappresenta certamente un momento di svolta per l’economia e il mondo produttivo della nostra provincia da sempre penalizzata e in particolare modo dell’entro terra oggi rappresentato interamente dal Comune di Serradifalco”. Evidente la soddisfazione del sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio.

“Con la ZES abbiamo ottenuto uno strumento in più per superare l’attuale momento di crisi determinato dalla pandemia da Coronavirus, ma anche i ritardi nello sviluppo che questa terra ha accumulato con anni di approssimazione e assenza di strategie. I benefici economici delle Zes sono previsti dal decreto legge Mezzogiorno n. 91/2017 e vedono notevoli incentivi fiscali più credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro e un consistente regime di semplificazioni che saranno stabilite da appositi protocolli e convenzioni e che comunque prevedono anche l’accelerazione dei tempi procedimentali per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.

L’obiettivo è adesso quello di attrarre investimenti in particolar modo nell’ambito dell’economia di settori come la logistica, i trasporti ed il commercio, e di accompagnare la transizione ecologica degli insediamenti produttivi, attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a forti sgravi fiscali. Si tratta del passaggio finale di un percorso che ha visto l’impegno del ministero per il Sud e la Coesione territoriale per velocizzare l’iter di approvazione delle ZES, in piena e leale collaborazione istituzionale con la Regione Sicilia in primis con l’Assessore Mimmo Turano ai quali rivolgo un affettuoso e sincero ringraziamento questo é un traguardo di tutti”.