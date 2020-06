Sicilia, Covid-19: caos dati. Per Regione 7 positivi a Siracusa, Asp aretusea nega

Da un lato la Regione Siciliana che nel suo report indica sette positivi al Covid-19 in provincia di Siracusa, dall’altro l’Asp che smentisce e parla di “nessun positivo” al coronavirus. Dopo le polemiche su quello che la Regione Siciliana ha definito “un riallineamento” dei dati, che ha fatto scendere sensibilmente il numero dei positivi, c’e’ un nuovo caso nel conteggio dei pazienti affetti da Covid.

Il report diffuso nel pomeriggio dalla presidenza della Regione che fa il punto anche sui dati delle singole province siciliane, riporta sette attuali positivi in quella aretusea: nessuno di questi in ospedale. Poco dopo, pero’, un comunicato stampa dell’Azienda sanitaria provinciale smentisce la Regione: “Il dato regionale di 7 attuali positivi al Covid-19 attribuiti alla provincia di Siracusa, pubblicato in data odierna sul sito della Regione Siciliana, non trova riscontro negli archivi informatici della Asp di Siracusa ne’ tra i dati trasmessi da questa Azienda sulla piattaforma dell’Istituto superiore di Sanita'”.

Secondo l’Asp “e’ probabile che l’attribuzione alla provincia di Siracusa possa essere scaturita dalla decisione da parte della Regione Siciliana di modificare i criteri di attribuzione (residenza/domicilio)”. L’Asp, che punta a “chiarire meglio la problematica” dice poi di essere in attesa di ricevere “gli elenchi nominativi da parte dell’assessorato regionale della Salute per poterli incrociare con i dati in possesso dell’Azienda, atteso che – ribadisce ancora la nota – nessun cittadino siracusano trattato e s