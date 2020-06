Serradifalco. Due zone a traffico limitato sino al prossimo 13 settembre.

SERRADIFALCO. La conferma della solita zona a traffico limitata in via Cavalieri di Vittorio Veneto e l’istituzione di una nuova zona a traffico limitata in corso Garibaldi. Sono le decisioni assunte dal sindaco Leonardo Burgio per il periodo estivo.

La zona a traffico limitato di via Cavalieri di Vittorio Veneto è stata anticipata alla fine di maggio con durata prevista sino a domenica 13 settembre. La Ztl funzionerà tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 21 sino all’una di notte. Il controllo della zona interessata sarà assicurato dall’impianto di video sorveglianza sulla via Cavalieri di Vittorio Veneto in modo da garantire le sanzioni previste dal Codice della Strada per tutti coloro che non rispetteranno l’ordinanza sindacale.

Il sindaco ha inoltre deciso di sperimentare, di concerto con i commercianti del centro storico e con il direttore artistico del Teatro comunale “De Curtis, Vincenzo Volo, tutti i lunedì del periodo sino al 13 settembre la zona a traffico limitata in corso Garibaldi.

Una zona a traffico limitato inedita per valorizzare e promuovere il centro storico e che si estenderà dal civico 1 (dal Chiosco accanto la piazza Vittorio Emanuele) sino al civico 139 (la Ferramenta Butera).