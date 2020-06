Roma, picchiata in casa dalla badante: anziana muore dopo una lunga agonia

E’ deceduta in ospedale l’anziana ricoverata in gravi condizioni a inizio maggio dopo essere stata soccorsa a casa. Per l’episodio i carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno arrestato la badante dell’anziana, una donna di 52 anni originaria dell’Est Europa, con le accuse di maltrattamenti aggravati contro familiari o conviventi. A quanto accertato dagli investigatori, l’81enne sarebbe stata picchiata dalla badante.

La versione della badante: caduta accidentale – L’anziana donna, romana, invalida, era stata soccorsa i primi giorni di maggio nella sua abitazione, all’Infernetto, dopo aver perso i sensi in seguito a una caduta accidentale nella sua abitazione, secondo il racconto della badante. Ma la versione della badante non aveva convinto un familiare dell’81enne, che aveva contattato i carabinieri. Durante gli accertamenti era emerso che la 53enne, già nota alle forze dell’ordine, era irregolare. Il personale medico che aveva prestato i primi soccorsi non aveva confermato la compatibilità delle ferite riportate dall’anziana con una semplice caduta.

Le immagini della videosorveglianza inchiodano la 52enne – Ma a inchiodare la badante alle sue responsabilità erano state le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato nell’abitazione: i carabinieri hanno infatti accertato che l’anziana era stata ripetutamente colpita dall’altra con schiaffi e gomitate. Le percosse l’avevano fatta cadere dal letto: la donna era quindi stata lasciata a terra, in stato di incoscienza, per circa un’ora, prima che si allertassero i soccorsi. Sul corpo dell’anziana sarà effettuata l’autopsia.