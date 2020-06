Poletti: “È tempo di IoP, facciamo rete con la comunicazione interna. Il modello? Siare-Ferrari con i respiratori per la Sicilia”

Nel volume dedicato alla ripresa, presentato il caso Camilleri e il caso di Siare- Ferrari che, unendo le forze, hanno prodotto respiratori polmonari per la Sicilia

«La lezione per le imprese per affrontare il post-covid? Quella di Andrea Camilleri, inascoltato per 10 anni. Le aziende prestino la massima attenzione alle persone a partire dai loro collaboratori». È quanto si legge nel libro dedicato alla ripartenza “Tempo di Iop: Intranet of people” https://tempodiiop.it/: scritto dal giornalista e comunicatore d’impresa Filippo Poletti e stampato a Palermo da Flaccovio, è disponibile come ebook e dal 28 maggio presente in formato cartaceo nelle librerie.

È l’autore a presentare l’era post-covid sul posto di lavoro, illustrando come le aziende possono coinvolgere le persone attraverso la comunicazione interna fatta tramite la intranet o rete interna, l’uso di email, gruppi chiusi su WhatsApp o canali privati su un social media come Telegram.

Punto di partenza di “Tempo di Iop: Intranet of people” è la storia del grande scrittore italiano, Camilleri: «Per 10 anni alcuni editori rifiutarono la sua richiesta di pubblicare il romanzo intitolato “Il corso delle cose”. Fu lo stampatore Antonio Lalli, nel 1978, ad accorgersene. Per l’autore siciliano, allora cinquantatreenne, questa pubblicazione coincise con l’inizio di una carriera di successo segnata da oltre 100 titoli. Qual è la lezione che le aziende possono e devono trarre oggi dalla sua storia professionale? Bisogna dar voce a tutti, aiutando le persone a mettere a fattor comune la loro vitalità e la loro esperienza. Unendo le energie e puntando sulla sostenibilità sul posto di lavoro potremo ripartire ai tempi del coronavirus», conclude Poletti, promotore del portale Rassegnalavoro https://rassegnalavoro.it/.

Pubblicato nel 50esimo anniversario dello Statuto dei lavoratori, celebrato il 20 maggio, il volume propone in 288 pagine, diversi esempi di comunicazione interna efficace e, alla fine di ciascuno dei 10 capitoli, presenta un’intervista fatta a imprenditori e docenti universitari. Tra questi c’è Gianluca Preziosa, direttore generale di Siare Engineering, l’azienda della Motor Valley emiliana che ha dato ossigeno agli ospedali di tutta Italia al tempo del coronavirus, ivi compresi quelli del Sud Italia. Dei 1.500 apparecchi già fabbricati tra il 9 marzo e oggi, 142 sono stati consegnati negli ospedali del Sud, rispettivamente 25 in Sicilia, 50 in Campania, 22 in Basilicata, 20 in Puglia, 15 in Calabria e 10 in Molise. Tutto questo è stato possibile grazie al gioco di squadra fatto da Siare assieme all’Esercito e ad altre grandi aziende come Ferrari e Fca.

«Mai come oggi, in un momento di grandissima difficoltà, i nostri sforzi devono essere indirizzati a sviluppare la comunicazione interna nel nostro posto di lavoro, condividendo le ragioni di ciò facciamo e le sfide da compiere. – conclude Poletti –. Lo possiamo fare usando la comunicazione interna per promuovere l’unità per il bene comune, il dialogo aperto, la formazione per la crescita continua, il benessere e la sostenibilità. Dopo tanti anni in cui il dibattito nel mondo delle telecomunicazioni si è concentrato sull’IoT o Intranet of Things è giunto il momento di dedicare la nostra attenzione all’IoP o all’Intranet of People».