Partita di calcio nel Torinese: arrivano forze dell’ordine, 22 ragazzini multati

Ventidue ragazzini sono stati multati dai carabinieri a Borgaro Torinese dopo essere stati beccati in campo a disputare una partita di calcio, violando le regole previste per l’emergenza coronavirus. I giovani si sono dati appuntamento domenica pomeriggio al campo del paese, ma qualcuno ha dato l’allarme e sul posto sono giunti i militari. Per ciascuno dei presenti è scattata la sanzione prevista di 400 euro, per un totale che sfiora i 9mila euro.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, alcuni di loro hanno provato a giustificarsi spiegando che il cancello fosse già aperto e, pensando si potesse giocare, sono quindi entrati.