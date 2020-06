Palermo, movida “caliente”: rissa a Mondello, due accoltellati

Nottata movimentata ieri a Mondello, borgata marinara di PALERMO. Poco dopo la mezzanotte un gruppo di ragazzi si e’ reso protagonista di una maxi rissa in strada tra piazza Valdesi e viale Regina Elena, davanti a una nota gelateria. Per motivi ancora da chiarire si e’ scatenato il parapiglia. Due ragazzi sono rimasti feriti, presumibilmente perche’ colpiti con un’arma da taglio ed e’ stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Ai giovani sono state prestate le prime cure e sono stati condotti in ospedale. La zona era molto affollata e in tanti hanno assistito alla scena, immortalata anche con telefoni cellulari e i video corrono sui social. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia del commissariato Mondello. Gli agenti hanno riportato la calma e avviato le indagini per identificare i contendenti e capire i motivi della lite. Accertamenti sono tutt’ora in corso.