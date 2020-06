Mussomeli , viabilità extraurbana Cordovese Valle

MUSSOMELI – Sono iniziati, ieri, i lavori di manutenzione del tratto in frana della cordovese valle. “Questo è un intervento – dice il sindaco Catania, per il quale abbiamo avviato una interlocuzione da mesi con il Libero Consorzio dei comuni di Caltanissetta. Verranno realizzate delle piccole opere di consolidamento con dei gabbioni e la sistemazione del manto stradale del tratto interessato dalla frana. Ringrazio il Commissario straordinario del Libero Consorzio, Ing. Duilio Alongi, i tecnici ed in particolare il nostro concittadino Geom. Giuseppe Lo Manto. Al momento la strada risulta transitabile anche se raccomando di procedere lentamente e con la massima prudenza. I lavori avranno una durata di circa 20 giorni”.