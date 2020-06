Mussomeli, riconvocato consiglio comunale per il prossimo 30 giugno

MUSSOMELI – A seguito del recente rinvio del consiglio comunale, a seguito del decesso del cardiologo prof. Giuseppe Indovina, i consiglieri sono stati convocati in seduta ordinaria per: Martedì 30 Giugno 2020 alle ore 17,00 nell’aula Consiliare “F.Sorce “ del Comune per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Scelta scrutatori;