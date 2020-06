Mussomeli, il servizio benefico della “FRATRES”. Padre e figlio donano sangue lo stesso giorno

MUSSOMELI ( Dal sodalizio) – “Famiglia: dove la vita inizia e l’amore non finisce mai! È vero…sono tante le famiglie Mussomelesi e non, dove sia i genitori che i figli hanno scelto di essere Donatori di Sangue.

Ne presentiamo una, la famiglia Di Maria, dove si sono ritrovati il papà Gaetano e il figlio Domenico, a donare lo stesso giorno. Ma anche la mamma/moglie Rina, è una donatrice attiva del nostro gruppo.

Grazie a tutte le nostre famiglie che ci sostengono, grazie alla vostra generosità e al vostro grande cuore continuando a donare per i tanti malati che oggi lottano nell’incertezza, nella paura e nella solitudine in cui la malattia li precipita. Magari non conoscerete mai i volti delle persone che avrete aiutato ma sarete certamente consapevoli e orgogliosi della grandezza del vostro atto d’amore”.

LA “FRATRES” NEL TERRITORIO: UNA PRESENZA ATTIVA E COSTANTE!