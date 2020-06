Calcio, Sergio Iacona è il nuovo presidente del Città di Caltanissetta

L’avvocato Sergio Iacona è il nuovo presidente dell’ASD Città di Caltanissetta. Un ingresso di prestigio e carisma nell’organigramma della società calcistica nissena che consolida e amplia le prospettive di un progetto già apprezzato dalla città. Nel pomeriggio, al termine di una rapida riunione, è stata ufficializzata la nomina di Iacona, 57 anni, appassionato sportivo, che si appresta a ricoprire l’incarico con coinvolgente entusiasmo.

Nel corso della prossima settimana si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente, delle prospettive e degli ampliamenti al progetto già in itinere da un anno del Città di Caltanissetta e, sull’ingresso di nuovi sponsor pronti a supportare la pianificazione pluriennale del sodalizio nisseno.

Sergio Iacona ha dichiarato: “L’entusiasmo e la serietà di questo gruppo, guidato da Antonio Emma, mi hanno indotto ad accettare la loro proposta. Oggi, non mi limito a guardare al presente, ho una visione di prospettiva ed ecumenica della realtà. Ho conosciuto ed apprezzato persone umili, con voglia di fare senza strafare: un gruppo serio e coeso. Sono lieto di poter essere il collante, l’aggregatore, il motore che stimola questo progetto, anche grazie al piccolo patrimonio della mia esperienza e delle mie conoscenze. Vogliamo far crescere un settore cittadino, lo sport, che può essere volano positivo per e di molte altre realtà. Ognuno di noi può fare qualcosa per la nostra città, in ogni settore”.