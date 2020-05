Turismo, Musumeci: “Tracceremo la provenienza e gli spostamenti”

“Occorrera’ verificare la provenienza, l’esistenza di eventuali casi sospetti nel nucleo familiare, indicare giorno dopo giorno la tracciabilita’ della presenza del turista”: sintetizza cosi’ le regole per chi arrivera’ in Sicilia a trascorrere le vacanze da altre regioni il governatore Nello Musumeci, in un’intervista al Corriere della Sera. “Ricordo soltanto che siamo al centro di una pandemia e che tutto il resto appare davvero piccola cosa”, ha aggiunto Musumeci.

“Non sto parlando di libera circolazione”, ha aggiunto rispondendo all’osservazione del ministro Boccia che questa e’ materia dello Stato, “ma di chi liberamente viene in Sicilia e accetta la collaborazione con le autorita’ sanitarie locali”. “I dipartimenti Salute e Turismo della mia regione stanno lavorando a un protocollo”, ha ricordato il governatore, “la parola d’ordine e’ riaprire in sicurezza. Anche se il mondo scientifico ci ripete che la sicurezza al cento per cento non esiste