Niscemi. Francesco Di Dio eletto segretario cittadino del Pd.

NISCEMI. A Niscemi in via telematica, tramite la piattaforma del Pd, in considerazione delle misure di distanziamento e sicurezza sanitaria per l’emergenza coronavirus, si è svolto il Congresso locale del Partito Democratico, con la elezione a Segretario cittadino di Francesco Di Dio (nella foto). Sono stati anche eletti i seguenti componenti del Direttivo: Salvatore Altamore, Emanuele Arena, Francesco Luigi Emanuel Cirrone, Francesco Cirrone, Rosa Cirrone Cipolla, Francesco Cona, Salvatore Cunsolo, Gaetano Di Dio, Giulio Di Dio, Giovanni Di Martino, Maurizio Di Pietro, Claudia Concetta Di Trapani, Francesco Federico, Francesco Giugno, Francesco Liardo, Francesco Gioacchino Margani, Giacomo Lino Meli, Pasquale Piazza, Vincenzo Salvo, Gaetano Emanuele Spinello, Francesca Stallone, Massimo Di Bennardo, Salvatore Di Dio Cafiso, Salvatore Parlagreco.

Il Partito Democratico a Niscemi, per il tramite del suo neo segretario, ha ribadito che ascolterà i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria produttive e professionali, il mondo religioso e del volontariato per essere cinghia di trasmissione tra le istanze della società e le varie Istituzioni nello interesse della collettività.

Altresì, il PD con impegno e costanza farà in modo di costruire una coalizione larga e coesa aperta alle locali forze sociali e del volontariato per dare una alternativa alla Amministrazione Comunale in carica, priva di progettualità per lo sviluppo sociale ed economico della città.