Ex deputati M5S all’Ars: “Dopo Cancelleri manca leadership, ultimamente era defilato”

“A tenere uniti tutto il gruppo nella scorsa legislatura ci pensava Giancarlo Cancelleri. Era evidente che la sua era una leadership non conclamata. In questa legislatura no. Finite le elezioni lo stesso Giancarlo era più defilato, come sulla questione della vicepresidenza all’Ars. Insomma, non c’è stata più una figura forte che potesse gestire il gruppo”. Lo ha detto il deputato regionale siciliano Matteo Mangiacavallo, ormai ex M5S, che oggi ha annunciato la sua adesione al porgetto civico ‘Attiva Sicilia’ con altri quattro deputati ex grillini.