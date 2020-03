Rassegna stampa. Caltanissetta, Real Maestranza: “Calogero Garzia sarà Capitano anche nel 2021”

Il Capitano della Real Maestranza e le cariche capitanali, eletti ed investiti ufficialmente dei rispettivi incarichi per l’anno in corso nella cerimonia del primo marzo scorso, rimarranno in carica anche per il 2021. La decisione è stata adottata dall’associazione “Real Maestranza” di Caltanissetta che ha così stabilito dopo la sospensione forzata, disposta anche dal vescovo mons. Mario Russotto, delle celebrazioni della prossima Settimana Santa a causa della pandemia in corso. Pertanto il Capitano Calogero Garzia, Michele Palmeri scudiero, Giuseppe Romè alfiere maggiore, Michele Pace portabandiera storica, Antonio Amico portabandiera e Salvatore Delpopolo (tutti della categoria panificatori, pasticceri e cuochi) hanno rinviato la loro partecipazione alle manifestazioni della Settimana Santa.

Prorogate per il 2021 sono state anche le cariche di alabardiere, portabandiera e portabaldacchino che ciascuna delle altre 9 categorie ha già eletto per l’anno in corso. «Il programma che era stato predisposto per la prossima Settimana Santa – ha detto il presidente dell’associazione Real Maestranza Giuseppe Tumminelli – è stato interamente rinviato al prossimo anno”. Significa che nel 2021 si comincerà con il “Sabatino del Capitano” dedicato alla Madonna della Provvidenza e poi, a seguire, saranno svolti tutti gli altri appuntamenti previsti per l’anno in corso. Precedentemente le manifestazioni della Settimana Santa non si sono svolte soltanto negli anni della prima guerra mondiale dal 1915 al 1918 e del secondo conflitto mondiale dal 1941 al 1944.

«Durante la prossima Settimana Santa – ha detto il gran cerimoniere della Real Maestranza Gianni Taibi – seguiremo con i moderni mezzi di comunicazione tutti i riti che il vescovo mons. Mario Russotto celebrerà al seminario e che saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social della Diocesi». E’ questo che farà anche il Capitano Calogero Garzia che ha accolto la decisione del prolungamento del suo incarico al 2021 con soddisfazione mista ad amarezza. «Sono contento – ha detto – perché potrò così espletare il compito che mi è stato assegnato, ma in questo momento la mia contentezza passa in secondo ordine perché ora ci sono cose più importanti a cui pensare. Penso a quello che sta succedendo con il coronavirus, a quanti stanno soffrendo, e prego il Signore perché ci liberi al più presto di questo malanno»