Ospedale Longo di Mussomeli, Michele Mancuso (FI): “Arrivano rassicurazioni dall’Asp, vigileremo”

Più che mai, in questo periodo assumono particolare importanza le voci che si rincorrono sui piccoli presidi ospedalieri di tante cittadine siciliane. Spesso presidi che nonostante l’anonimato geografico, assumono un’importanza strategica per i territori. Tra questi il “Longo” di Mussomeli. Ed a tal proposito, ecco le riflessioni del deputato di Sala d’Ercole il forzista Michele Mancuso. “Sull’ospedale di Mussomeli in queste ore sono state sentite tante voci, afferma Mancuso. Nessuno può dubitare , diceva una famosa canzone, ma di sicuro nessuno permetterebbe azioni che non siano atte a rafforzare il presidio piuttosto che indebolirlo o peggio ancora svuotarlo. La direzione strategia aziendale ci rassicura, ma sarà nostra cura insistere sull’importanza che l’ospedale del vallone rappresenta per i piccoli paesi del circondario. Fiduciosi dunque che questo triste momento di necessità ed emergenza possa passare prima possibile, ci teniamo a sottolineare che il territorio – conclude Michele Mancuso – ci avrà sempre accanto a vigilare sul futuro nostro e dei nostri figli”