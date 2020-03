Maltempo: disagi nel Nisseno, 22 interventi dei Vigili del Fuoco a Caltanissetta

Il maltempo non da’ tregua in provincia di Caltanissetta e in particolare nel capoluogo dove si e’ registrato il maggior numero degli interventi dei vigili del fuoco. In tutta la provincia sono stati 33 gli interventi (22 solo a Caltanissetta, Mazzarino 8, Gela 2, Mussomeli 1), 5 quelli in corso e 11 in coda. Il forte vento ha sradicato intonaci, tegole, antenne, insegne, pluviali. Diversi i casi di rami e alberi caduti sulla carreggiata. La situazione comunque, dice il comandante dei vigili del fuoco Gianfranco Scarciotta, e’ sotto controllo e non desta particolare preoccupazione. Domani e’ prevista un’altra giornata di pioggia.