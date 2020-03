Italia, Coronavirus ‘martellante’: 4.492 positivi in più, trend torna in salita

Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Italia, dopo il calo degli ultimi giorni. I casi totali ammontano oggi a 80.539, con un aumento di 6.153 nuovi positivi in un giorno, quasi mille in piu’ di ieri quando erano stati 5.210. E si avvicina purtroppo il primato mondiale di casi, detenuto dalla Cina con 81.869 positivi dall’inizio dell’epidemia.

A pesare soprattutto il dato lombardo, con circa 800 casi in piu’ rispetto all’aumento di ieri. Sono 62.013 gli attualmente positivi (+4.492 contro +3.491 di ieri), 10.361 guariti (999 piu’ di ieri, quando erano stati 1.036) mentre calano i decessi, 662 in un giorno (ieri 683), che portano il totale a 8.165. Sono i dati forniti al punto stampa delle 18 in Protezione Civile. Nel dettaglio, a oggi si contano 24.753 ricoverati, 3.612 in terapia intensiva, 33.648 in isolamento domiciliare.