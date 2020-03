Forza Italia Sicilia, fronda anti-Micciché, Mancuso (FI): “Il peso della gratitudine di certi deputati nazionali è difficile da sopportare”

PALERMO – “Prima che da Parlamentare lo dico da elettore di Forza Italia da sempre: basta andare dietro ai falsi profeti. Cosa vogliono questi personaggi che dopo essere stati miracolati fanno i puri? È proprio difficile sopportare il peso della gratitudine. Siamo noi azzurri siciliani a non volere voi. Il partito regionale è sano e forte. Soprattutto è fatto da persone serie ed oneste a tutti i livelli e non sarà certamente la mira personale di qualche avventuriero a buttar fango su una classe dirigente che vede nel nostro leader, Gianfranco Miccichè, l’unico capace di raggiungere traguardi così ambiziosi, non ultimo la vittoria alle europee e prima ancora l’accordo vincente delle regionali attorno al candidato Musumeci”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all”Ars, on. Michele Mancuso in merito alle dichiarazioni di alcuni parlamentari di forza Italia che invocano le dimissioni di Gianfranco Miccichè dalla carica di Commissario regionale del partito.

“I temi che oggi attanagliano la Sicilia – conclude Mancuso – avrebbero bisogno di persone serie e leali, a capo delle Istituzioni e non certo ballerini della politica. I deputati regionali conoscono il lavoro svolto da Miccichè e ne hanno dimostrato fiducia pubblicamente. Dunque la vera necessità è guardare avanti e portare con onore la bandiera di un partito oggi più che mai forte in Sicilia”.