Emergenza coronavirus: sindacati scrivono alle prefetture Agrigento Caltanissetta Enna

I rappresentanti delle OO.SS. della CGIL CISL UIL (A.Buscemi) (E.Gallo) ( C.Acquisto), della SPI-CGIL FNP-CISL UILPENSIONATI-UIL (F.Gangemi) (S. Montalbano) (G. Miceli) hanno inoltrato in questi giorni alle prefetture di Agrigento, Caltanissetta ed Enna una richiesta di intervento, a seguito dell’emergenza coronavirus. Questo il testo: “Non c’è dubbio che la vicenda Covid-19 apre per tutti una fase inedita. In effetti chi partiva già da una condizione di solitudine, di fragilità sociale o di difficoltà sul piano sanitario, come chi ha patologie croniche, di disabilità o di non autosufficienza, oggi è più esposto di altri. Tra questi ci sono certamente le persone anziane che spesso mettono insieme tutte queste fragilità e che oggi sono la parte della popolazione più colpita dal virus, soprattutto quelli che vivono nelle RSA, nelle CASE DI RIPOSO e in altre strutture di accoglienza pubbliche e private.

Di fronte a quanto avvenuto nella RSA di Villafrati e le devastanti conseguenze a carico degli anziani ricoverati e degli operatori socio sanitari della struttura, rischia di ripetersi nelle strutture analoghe che si trovano nel nostro territorio.

Non sfugge a nessuno, vista la natura delle strutture di accoglienza che accolgono un elevato numero di anziani e disabili più gli operatori, la condizione di grave difficoltà ed estrema pericolosità in cui operare.

Le scriventi ritengono fondamentale e urgente l’intervento di tutte le istituzioni preposte del territorio: ASP, Distretti socio-sanitari e amministrazioni locali per mettere in sicurezza tutte le strutture di accoglienza e cura per anziani e disabili.

Inoltre sarebbe necessario e urgente attivare servizi socio-assistenziali e sanitari aggiuntivi per tutti gli anziani e disabili che vivono soli e non possono uscire, per aiutarli nei loro bisogni giornalieri.

Per quanto esposto sopra le scriventi OO.SS. chiedono il Suo autorevole intervento per mettere insieme le Istituzioni preposte e la costituzione di una task-force al fine di garantire servizi certi e tempestivi”.