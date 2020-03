Coronavirus, Pagano (Lega): “Promuovere arance rosse siciliane, aumentano difese immunitarie”

“Una bella spremuta d’arance rosse siciliane è tra le misure più efficaci per aumentare le difese immunitarie. Mi meraviglio che finora non ci sia stato nessuno ad evidenziare e pubblicizzare ciò che la scienza afferma da sempre a proposito della vitamina C. In alcune strutture sanitarie, private e pubbliche, questa buona prassi viene consigliata e addirittura offerta ad operatori sanitari e malati ricoverati.

I siciliani, in particolare, conoscono da sempre le proprietà delle arance rosse, particolarmente utili quando le condizioni di salute sono più fragili e deficitarie. Nei tanti paradossi di questa emergenza sanitaria, abbiamo un’occasione d’oro per far riscoprire al mondo intero le ottime arance rosse siciliane, far risorgere la nostra agricoltura e contribuire a proteggere, a poco prezzo, la salute dei cittadini”.

Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano.