Coronavirus: il gruppo facebook “Sei di Mussomeli se…” promuove la solidarietà aderendo all’iniziativa “Spesa sospesa”

MUSSOMELI – Il fondatore Salvatore Domenico Tulumello, anche a nome degli amministratori del gruppo Enzo Tulumello, Salvuccio Lamonaca, Enza Indelicato, Giuseppe Sorce, Cinzia D.Frangiamore e Vincenzo Morreale, rende partecipi tutti gli aderenti al Gruppo Facebook “ Sei di Mussomeli se…” con una informativa dove si legge: “In questo momento così drammatico per noi tutti e l’Italia intera gli amministratori del gruppo “Sei di Mussomeli se…”, nel loro piccolo hanno pensato di avviare una raccolta fondi finalizzata ad aiutare tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà anche per fare la spesa a causa del blocco delle attività lavorative.



Con la somma raccolta si andrà a contribuire all’iniziativa “Spesa sospesa” attivata dall’Amministrazione Comunale di Mussomeli per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità che in questo momento di grave emergenza sanitaria qualcuno ha difficoltà ad acquistare.

Per la raccolta fondi sarà utilizzato il conto corrente dell’Associazione “ Misericordia” di Mussomeli.

Gli amministratori del gruppo “Sei di Mussomeli se… “ringraziano anticipatamente tutti i concittadini mussomelesi di tutto il mondo che vorranno contribuire all’iniziativa”.