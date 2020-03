Coronavirus, Caltanissetta e provincia: ecco il report dettagliato di tutti i casi

CALTANISSETTA – Si traccia un primo dettagliato bilancio della situazione emergenziale della sanità in merito al Corononavirus a Caltanissetta e nella provincia nissena.

Caltanissetta, 16 i contagiati, più un deceduto (il biologo nisseno morto l’undici marzo). Due nisseni sono ricoverati presso l’ospedale S.Elia in terapia intensiva, tre in malattie infettive, otto in quarantena domiciliare ed uno è ricoverato in un nosocomio di altra provincia.

San Cataldo (focolaio più attivo tra quelli censiti dall’Asp) genera 8 casi: 5 sono ricoverati in malattie infettive e 3 si trovano presso le loro abitazioni.

Gela, 2 positivi: entrambi in quarantena

Mussomeli: un deceduto fuori provincia.

Niscemi: 2 positivi presso le loro abitazioni ed 1 ricoverato in altro presidio

Riesi: 1 deceduto

Serradifalco, 1 ricoverato in malattie infettive.

Nel conteggio dei casi di covid-19 presenti nell’ospedale S.Elia, oltre ai precedentemente citati, vanno aggiunti 6 pazienti provenienti dall’agrigentino: 2 ricoverati in terapia intensiva e 4 in malattie infettive