Caltanissetta, Coronavirus. Momento critico, 9 casi nuovi: adesso siamo a 39. Pericolo focolaio

CALTANISSETTA – Freddi numeri che evidenziano una preoccupante ma, ormai evidente oltre che inevitabile evidenza: il Coronavirus invade la Sicilia ed anche Caltanissetta.

Il bollettino della Ragione, segnala 39 casi a Caltanissetta: ieri erano 30.

Un più 9 positivi, in meno di 24 ore: un picco allarmante per la città e per la provincia nissena, anche quella ormai sempre più “colpita”. Di poche ore fa la notizia del primo caso a Serradifalco, che si aggiunge a quello recente di Riesi (il tutto in meno di 48 ore). All’ospedale S.Elia adesso ci sono 18 ricoverati; un numero che ingloba anche gli appartenenti alla provincia di Agrigento, che fanno riferimento al nosocomio di Caltanissetta.

In totale sono 846 i casi positivi registrati dall’inizio nell’isola, ma attualmente ne risultano 799 perché 27 sono già guariti e 20 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 43; Caltanissetta, 39; Catania, 272; Enna, 55; Messina, 133; Palermo, 158; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 43.

Un trend che viene purtroppo confermato dal report quotidiano della Regione Sicilia con i numeri che riguardano tutta l’isola. Per facili buonisti, tuttologi esperti di statistica ed ipocriti spargitori di tanquillità, sarebbe il caso di iniziare a fare i conti con la realtà. Purtroppo crescono contagi e decessi. Sicilia: oggi 118 nuovi casi, ieri erano stati 85. Morti, in totale 20: oggi 7, ieri erano stati 5. Caltanissetta, ieri erano 30 i positivi, oggi 39: +9.

Necessario, doveroso, non lasciarsi perà travolgere dal panico o dalla paura. Il trend dei contagiati è in crescita ma, tenendo fede alle indicazioni del Governo nazionale e regionale, si può fare molto, tanto, per mantenere basso questo trend di crescita: l’obbligo indefettibile è restare a casa.

Su Caltanissetta e San Cataldo pesa come un macigno il focolaio identificato dall’Asp, costantemente monitorato ed approfondito con indagini mirate: alcuni dei ricoverati e dei positivi in quarantena nelle abitazioni, appartengono alla stessa famiglia “allargata”. Un focolaio che quotidianamente produce casi nuovi di positività. Cospicuo e meritorio lo sforzo della sanità e dalle forze dell’ordine, ma come evidenziato più volte dalle autorità sanitarie cittadine, “sono stati tenuti e sono tenuti comportamenti contrari alle norme che facilitano il contagio“.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.