Mussomeli, conferenza “Università Terza Età” a Palazzo Sgadari

MUSSOMELI – Grande partecipazione di pubblico, lunedì 10 febbraio 2020 a Palazzo Sgadari, per la conferenza “ L’educazione degli adulti fra andragogia e percorsi di apprendimento formali, informali e non formali” L’incontro è stato organizzato dal Comune di Mussomeli, dall’Università della Terza Età ( o del Tempo Ritrovato) e da BCsicilia, associazione culturale per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Dopo gli interventi introduttivi dell’assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali Giuseppina Territo e della vice presidente regionale di BCsicilia Rita La Monica, la serata è entrata nel vivo con la relazione presentata dal dirigente scolastico dott.Carmelo Salvatore Benfante Picogna.

Nel corso della conferenza è stata presentata anche la piattaforma Epale (acronimo di European Platform Adult Learning Education), ovvero la piattaforma elettronica europea per l’apprendimento degli adulti. Si tratta, come ha spiegato il dirigente Benfante Picogna, di un luogo virtuale d’incontro dove chiunque sia interessato all’educazione degli adulti in tutti i contesti, formali, informali e non formali, possa contribuire allo sviluppo e al miglioramento di questo progetto europeo in cui l’Italia, attraverso l’unità Epale operante presso l’agenzia nazionale INDIRE e la rete degli ambasciatori dislocati in tutta Italia, è tra i paesi più attivi e propositivi. L’iscrizione alla piattaforma consente di conoscere le molteplici attività che si svolgono in tutta Europa e di far conoscere le proprie”.