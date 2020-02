Forza Italia Mussomeli, il sancataldese Rosario Sorce nuovo commissario pro tempore. Mancuso (FI): “Ci aiuterà per la delicata fase elettorale”

A Mussomeli è stato nominato il commissario cittadino pro tempore Rosario Sorce, imprenditore di San Cataldo, da sempre in Forza Italia tra i fedelissimi del commissario provinciale e deputato regionale, Michele Mancuso.

“Sorce ci aiuterà in questa delicata fase elettorale e sarà certamente il giusto filtro per dare un’impronta importante per la Forza italia mussomolese. L’impegno del nostro partito sul candidato, dott. Pino Sorce, esige presenza e determinazione. Con questo spirito assieme ai tanti amici presenti nella cittadina di Mussomeli si lavorerà per un vero rilancio di tutto il vallone”. A riferirlo è il parlamentare nisseno, on. Michele Mancuso