Coronavirus, mozione consiliare di Tilde Falcone: “Quarantena volontaria per i nisseni che tornano a Caltanissetta dalle zone a rischio”

CALTANISSETTA – Matilde Falcone, consigliere comunale di Caltanissetta in forza a Diventerà Bellissima, stamani ha presentato una mozione consiliare a tutela della salute dei nisseni in concomitanza con l’epidemia di coronavirus. La Falcone, che già ieri aveva lanciato l’invito all’isolamento per chi torna in città dalle zone del contagio, ha trasformato la sua proposta in atto “ufficiale”: chiede che durante il primo consiglio comunale utile si discuta sulla possibilità che i concittadini provenienti dalle zone a rischio, si pongano in quarantena volontaria per garantire la loro incolumità e quella di tutti gli altri.

L’auspicio è che il consiglio comunale, impegni Il sindaco e la Giunta, ad invitare tutti i nisseni che tornano nel capoluogo a restare in autoisolamento per 15 giorni: questo accorgimento può portare ad evitare un probabile rischio di contagio del virus a decine di persone. Di fatto, tale invito non dovrebbe essere visto come un provvedimento restrittivo della libertà del cittadino,bensì un invito alla cautela e alla salvaguardia della salute pubblica.