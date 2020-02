Assostampa a sindaco Caltanissetta, applicare contratto

CALTANISSETTA – Il segretario regionale dell’Assostampa Siciliana, Roberto Ginex, con il presidente del Gruppo uffici stampa, Francesco Di Parenti, e la segretaria provinciale di Caltanissetta, Ivana Baiunco, hanno incontrato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, per un confronto sul bando relativo al concorso pubblico relativo alla copertura di due posti per l’ufficio stampa del Comune.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del sindacato dei giornalisti hanno evidenziato alcune criticita’ ribadendo al sindaco Gambino la legittima richiesta, confortata dalla norma regionale, di applicare in via prioritaria il contratto di lavoro dei giornalisti oppure in subordine l’applicazione della categoria D del contratto enti locali, cosi’ come previsto da leggi nazionali.