SERRADIFALCO. Il cortometraggio “L’Alternativa” dell’attore e regista serradifalchese Rosario Petix (nella foto) ha conquistato il premio al Pulcinella Film Festival 2019 di Acerra per la migliore sceneggiatura nella sezione “Commedia Italiana”. Un successo rilevante per l’attore e regista serradifalchese e per Salvo Rinaudo che nel cortometraggio premiato hanno affrontato tema attuale come il suicidio. Il cortometraggio, prodotto con il sostegno di Nuovo Imaie, su un soggetto di Salvo Rinaudo, propone un cast di attori che comprende, oltre allo stesso Rosario Petix, anche Piero Cardano, Dario Eros Tacconelli ed Erica Zambelli. Il protagonista è un uomo che sente di aver fallito. La sua vita rischia di precipitare nel baratro più cupo. Licenziato ed abbandonato dalla moglie, ad un certo punto decide che vuol farla finita. Ma forse c’è un’alternativa al suicidio, ed è quella che, alla fine, diventa il punto di svolta dell’intera vicenda.