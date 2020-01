PALERMO – Un militare della Capitaneria di porto di Palermo e’ stato ferito ieri mattina da due cani a Palermo, in via Sandro Pertini, mentre faceva jogging. L’uomo e’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato a Villa Sofia dove gli e’ stata riscontrata una profonda lesione al polpaccio che ha richiesto 60 punti di sutura. Il militare, finito a terra dopo l’aggressione, e’ riuscito a liberarsi degli animali, uno dei quali lo stava attaccando anche al collo. “Quello che abbiamo registrato ieri – dicono i familiari – e’ l’assoluta mancanza di organizzazione: ci e’ stato detto di contattare il numero di emergenza unico 112, gli operatori ci hanno invitati a contattare il canile municipale e chiedere il loro intervento. Abbiamo contattato anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, ma stamattina i cani erano ancora li’, stavolta dentro un recinto, mentre ieri pomeriggio passeggiavano tranquillamente nel marciapiede”. In mancanza di verifiche veterinarie, il paziente dovra’ essere sottoposto a profilassi antirabbica. “Avere questa informazione – sottolineano i familiari della vittima dell’aggressione – con la rapidita’ necessaria (la somministrazione dei farmaci deve avvenire entro 24 ore), e’ fondamentale per l’adozione del corretto protocollo sanitario. Ma finora nessuno si e’ mosso. Quello che abbiamo constatato e’ l’assoluta inefficienza e la mancanza di un coordinamento davanti a un fatto che poteva trasformarsi in tragedia”.