SAN CATALDO – “È di ieri la notizia informale che finalmente il bilancio riequilibrato del Comune di San Cataldo è stato approvato e che entro 15/20 giorni saranno ultimate le procedure di approvazione per la parte di competenza del Consiglio Comunale sciolto.

Lo dichiara Giuseppe Torregrossa, commissario cittadino della sezione della Lega di San Cataldo.

“Tutti i cittadini sapevano che era un bilancio difficile da partorire perché dovevano essere sanate tutte le ferite causate dalla precedente amministrazione e che avevano causato il dissesto finanziario. Risollevare un ente fallito, non è cosa facile e noi ci auguriamo che questi siano i primi passi di speranza per la ripartenza del nostro Comune. La Lega, come è noto, sta vigilando in tal senso. 15 giorni fa, l’On. Alessandro Pagano infatti, in visita ufficiale dai Commissari aveva avuto rassicurazioni che il bilancio sarebbe stato approvato entro la fine di gennaio. La Lega da atto ai Commissari che finalmente ciò è avvenuto”, continua il Segretario della Lega cittadina.

“A questo punto ci risulta che già alcune spese di manutenzione possono essere programmate e pertanto richiamiamo la nostra visita ufficiale di qualche tempo fa in cui abbiamo presentato il book fotografico di denuncia “Ricostruiamo San Cataldo”. In questo documento avevamo evidenziato soprattutto i pesanti dissesti in Via Aldo Moro, Via Casale, Via Cesare Terranova, Via Ferrini, Via Firenze, Via Lampedusa, Via Fazzotta, Via Palermo, Via Piave, via Pergusa, Via Ponchielli, Via Salita Pignatone, Via Trieste, Via Dante. Ci aspettiamo pertanto che i Commissari Filippo Romano, Giuseppina Di Raimondo e Leonardo Richichi, a cui va il nostro ringraziamento per la celerità con cui hanno approvato lo strumento contabile, oggi siano altrettanto sensibili per la manutenzione delle strade segnalate dai cittadini, per il nostro tramite.

Cogliamo l’occasione infine per ringraziare l’On. Pagano che istituzionalmente ha seguito e continua a seguire i Commissari in una logica di costruttiva collaborazione Sappiamo che, a tal fine, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra di loro e siamo sicuri che ciò produrrà altri nuovi e positivi effetti per la nostra San Cataldo”.

Questa la dichiarazione del commissario cittadino della Lega-SalviniPremier, Giuseppe Torregrossa (nella foto).