Anche lo scorso anno gli studenti del nostro liceo scientifico hanno partecipato con entusiasmo,alla fase di Istituto delle gare E.U.S.O (European Union Science Olympiads), ponendosi l’obiettivo di ottenere gli ottimi risultati già raggiunti nelle edizioni degli anni precedenti; a prescindere dagli esiti, può considerarsi realizzata una finalità formativa fondamentale, di cui essere particolarmente fieri: la parità di genere nella partecipazione alle gare di argomento scientifico.



E.U.S.O è una Olimpiade per chi ama le scienze sperimentali e consente agli studenti di simulare il lavoro laboratoriale in team che, oggi più di ieri, è a fondamento della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzata al raggiungimento di “soluzioni” che siano spendibili per l’intera umanità. La metodologia di approccio applicata porta infatti al confluire delle procedure proprie della biologia, della chimica e della fisica per il raggiungimento di un risultato “comune”. Con EUSO, ogni anno, studentesse e studenti non ancora diciassettenni possono incontrare coetanei di altre regioni dell’Unione Europea, con cui condividere la passione per le discipline scientifiche e il piacere di stare insieme socializzando. La partecipazione italiana a EUSO è promossa e finanziata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) insieme con le iniziative dei Giochi di Anacleto. I Giochi di Anacleto con le prove EUSOit sono riconosciuti dal MIUR per l’accredito dell’eccellenza. Collabora per le prove di biologia ed ospita la Gara Nazionale il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.”

L’attività è stata diretta e svolta dalla Prof.ssa Maria Petitto, docente di fisica, realizzata con la partecipazione delle prof.sse Enza Nicosia e Luisa Asaro, in qualità di mentori di chimica e biologia, e con la collaborazione della biologa dott.ssa Valentina Butera ,della laureanda in farmacia Manuela Amico e della nostra studentessa Annalisa Campo.

