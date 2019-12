Il nisseno Davide La Paglia, affetto da SLA e referente della sezione di Caltanissetta di Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), ha ricevuto da Chantal Borgonovo, moglie di Stefano Borgonovo, calciatore scomparso nel 2013 a causa della SLA, il premio alla carriera assegnatogli nell’ambito della XIX edizione del Premio Nazionale del Calcio Siciliano. L’evento è in programma lunedì 16 dicembre a Vittoria.

A Davide La Paglia, eccelente sportivo ed uomo dalla tempra caratteriale eccezionale, il premio è stato assegnato per i risultati ottenuti da calciatore in serie D e in Eccellenza con le maglie di diverse squadre tra cui Nissa, Agrigento e Sancataldese, per il suo impegno come allenatore del settore giovanile del Nissa e per la forza con cui sta affrontando la SLA che lo ha colpito nel 2008.