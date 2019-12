“Nostro intento è battere le destre certamente sul piano ideologico, ma soprattutto traducendo in azioni concrete i nostri intenti e le nostre aspirazioni”

“Noi del Movimento dei Sudisti siamo metaforicamente simili a formiche laboriose molto attive e non certamente a sardine ammassate, statiche e senza idee” ha dichiarato l’Ufficio Stampa del Movimento , nato per affermare i diritti del popolo del Sud Italia.

Ha, inoltre, affermato: “Va bene la protesta del Movimento delle sardine contro l’ avanzare del sovranismo e del totalitarismo, tuttavia non basta. Sono necessari progetti politici per contrastarne l’affermarsi. Manifestare senza proporre serie alternative politiche diventa un semplice momento mediatico che scaturisce l’effetto di favorire Salvini e le destre che traggono vantaggio dall’assenza di proposte finalizzate al governo della realtà socio-economica e politica. L’essere stati attratti così facilmente dai media non depone certo a loro favore, in quanto denota la smania di protagonismo anche personale e, pertanto, di autoaffermazione di coloro che si dicono rappresentanti del Movimento delle sardine. Hanno sbagliato modi e tempi per farsi conoscere. Essi, difatti, sono espressione della gente comune che manifesta dissenso nei confronti dell’affermarsi del sovranismo in Italia. Si evidenzia, inoltre, il sospetto, espresso peraltro da molti esponenti della vita politica e culturale, che il Movimento delle sardine sia veicolato da poteri politici già affermati. Nostro intento è battere le destre certamente sul piano ideologico, ma soprattutto traducendo in azioni concrete i nostri intenti e le nostre aspirazioni. Difatti, proponiamo un programma alternativo a quello dei sovranisti. Siamo fermamente convinti di possedere la forza per realizzare l’alternativa reale al sovranismo”.

Movimento Sudisti Italiani