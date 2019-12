MUSSOMELI – (Dalla Scuola) Anche quest’anno gli studenti dell’I.I.S. “G.B. Hodierna” di Mussomeli, nell’ambito della settimana della creatività, sono stati impegnati in diverse attività: visita presso l’Antiquarium di Palazzo Sgadari; visita della Sibeg Coca Cola a Catania; incontro con la Fratres di Mussomeli; laboratori a scuola sullo Sviluppo Sostenibile e sulla Conoscenza del territorio; visita al Museo interattivo dello Sbarco alle Ciminiere di Catania, dedicato alla storia della Sicilia dopo lo sbarco degli Alleati nel 1943; visita guidata a Palermo; incontro sul primo soccorso con la CRI; incontro sulla legalità organizzato con l’associazione “Attivamente”; tornei di calcio e spettacolo di Natale. In merito a quest’ultimo gli alunni della classe 2° A Turismo hanno accolto con entusiasmo l’invito della prof.ssa Marisa Schifano e della dott.Valeria Padalino di mettere in scena la rivisitazione della commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” , musical ispirato ai temi della solidarietà, dell’accoglienza e dell’amore verso il prossimo. Temi importanti ed attualissimi per il periodo storico che stiamo vivendo. Sia durante il laborioso lavoro di preparazione che con la rappresentazione gli studenti hanno riflettuto non solo sul valore dell’inclusione, atta a superare le intolleranze e la percezione delle diversità di varia natura ma anche sul valore dell’amicizia, dell’amore e della pace da potere sperimentare quotidianamente per contribuire a costruire il “bene comune”.

