In Seconda categoria volano la Sommatinese (nella foto) e la Don Bosco Mussomeli. La squadra sommatinese guidata da Salvatore Sammartino ha battuto 7-0 la Nuova Petiliana. Di Marchese (2), Noto (2), Sammarco, Fonti e Pace le reti del clamoroso 7-0 rifilato ai cugini deliani. Un risultato roboante che ha permesso alla compagine granata di confermarsi in testa alla classifica del girone E del campionato a pari punti con la Don Bosco Mussomeli. I manfredonici sono riusciti a piegare 2-1 il Gela confermandosi così in vetta al campionato. Vittorie sonanti anche per l’Acquaviva, 3-0 con il Muxar, e per il Vallelunga 3-1 con l’Eraclea Minoa con Cammarata e Insinna protagonisti in zona gol. Non meno importante la vittoria della Polisportiva Riesi 3-1 con l’Atletico Licata. Sciarrino con una doppietta e Marino gli autori dei gol riesini in un match che ha rilanciato in classifica la squadra di Davide Schittino. Unica nissena sconfitta è stata l’Atletico Caterinese battuta 3-0 dall’Alessandria della Rocca. Il Marianopoli, invece, ha ottenuto un bel pareggio esterno sul campo dell’Atletico Montallegro che fa ben sperare nel prosieguo della sua stagione. In classifica Sommatinese e Don Bosco Mussomeli comandano con 23 punti seguiti dall’Alessandria della Rocca a 21, a 19 punti ci sono Gela, Eraclea Minoa e Atletico Licata, a 18 l’Atletico Montallegro, a 15 punti l’Acquaviva, a 14 il Riesi, a 12 il Vallelunga, a 9 la Petiliana, a 7 il Muxar; chiude il Marianopoli con 2 punti.