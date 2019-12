SAN CATALDO. Sono quattro gli appuntamenti per il Diapasong Vocal Group nell’ambito del periodo natalizio. Il gruppo vocale Diapasong è attivo dal maggio 2018, con un repertorio principalmente a cappella. In queste occasioni sarà proposto il Concerto di Natale “Voice of Soul”. La prima tappa sarà quella nissena nella Chiesa di San Pio X a Caltanissetta del 22 dicembre alle ore 20. IL giorno dopo, il 23 dicembre, c’è l’esibizione nella Chiesa di Cristo Re a San Cataldo alle ore 19,30. Il 27 dicembre ci sarà l’appuntamento in Chiesa Madre con inizio alle 18,30. Infine, la quarta ed ultima tappa natalizia del Diapasong Vocal Group sarà per il 29 dicembre presso il Teatro D’Essai “La Condotta” di San Cataldo.