Torna al successo la Nissa battendo 3-0 il Partnicaudace nel recupero della dodicesima giornata di campionato non disputata per la tragedia che aveva colpito la società palermitana a seguito della morte in un incidente stradale di un proprio giocatore. La Nissa ha vinto meritatamente un confronto che, dopo le schermaglie iniziali, è stato sbloccato dal neo arrivato Marco Sciacca al 36′. Nella ripresa ancora Nissa in gol prima con Passaro al 57′ e poi con Tomaselli all’80’. Nella squadra di Gianfilippo Di Matteo hanno fatto il loro esordio i tre neo acquisti della Nissa, e cioè Marco Sciacca, centrocampista proveniente dallo Sporting Vallone, Andrea Cipolla, difensore centrale proveniente dalla Cephaledium e Andrea D’Anna, esterno già allo Sport Club Nissa. In tribuna, invece, ad assistere alla gara c’era Mariano Cordaro (nella foto con Passaro e Arialdo Giammusso prima della partita), talentuoso ex attaccante della Nissa di Peppe Colombo e Roberto Boscaglia che potrebbe tornare a vestire la maglia della Nissa qualora la Pro Favara dovesse accordargli il trasferimento. La Nissa, battendo il Partinicaudace, è salita in classifica a quota 18.