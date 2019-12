In Prima categoria nel girone G l’Atletico Gorgonia batte 1-0 la Barrese e si laurea campione d’inverno. Perde il Città di Caltanissetta 2-1 ad Agira, s’impone invece la MasterPro San Cataldo 0-2 fuori casa contro il Sant’Anna di Enna. L’Atletico Gorgonia in un campo ai limiti della praicabilità s’è imposto con fatica sulla Barrese. L’ha decisa su rigore Genova (nella foto). Ha invece perso 2-1 il Città di Caltanissetta. La squadra di Alessio Sferrazza, dopo aver pareggiato l’iniziale svantaggio con il rigore battuto da Di Marco, ha subito nel finale il gol beffa da parte della squadra agirina. Infine, bella impresa per la MasterPro di Rosario Marcenò che ha sconfitto fuori casa il Sant’Anna con le reti di Facciponte e Noto. In classifica, Atletico Gorgonia campione d’Inverno con 33 punti. Città di Caltanissetta e MasterPro sono invece appaiate a 25 punti. Nel girone B, invece, perde il Real Suttano 1-0 con il Cerda. Decide un gol di Dioguardi che inguaia la formazione resuttanese ora quartultima in classifica con 9 punti.