Quest’ultimo weekend dell’anno, il 28 e il 29 Dicembre, all’Offroad Track di San Cataldo di Vincenzo Macaluso, si terranno due giorni di lezioni teoriche/ pratiche riguardanti lo sport del motocross in collaborazione con il Messina Factory, team di prestigio del sei volte campione italiano di supermarecross Antonio Mancuso.



L’Associazione sportiva Offroad San Cataldo nasce a Febbraio del 2019 dall’esigenza impellente di costituire un’aggregazione di persone accomunate dalla stessa passione per il motocross e di creare un luogo, la pista Offroad Track, accessibile a tutti, dall’inesperto all’esperto, dove potersi divertire in sicurezza e crescere insieme, riservata non solo ai piloti tesserati ma anche a chi ama stare in mezzo al mondo dei motori. Insomma, un luogo per tutti!

In particolar modo questo progetto, che è giunto già al suo secondo appuntamento, vuole far avvicinare i giovani, coinvolgendo pure i genitori, per formarli ed insegnargli i comportamenti giusti da tenere in pista, le impostazioni di guida appropriate in curva, sul rettilineo, nei salti e la mentalità adatta nell’affrontare una gara. L’occasione perfetta per confrontarsi con professionisti di livello che in questo sport hanno sacrificato tanto e vinto molto, i quali possono dare un contributo formativo al mondo del motocross sancataldese e non solo.

Per il 2020, all’Offroad Track, Vincenzo Macaluso si impegna non solo a portare avanti questi appuntamenti di formazione e scuola cross con il Messina Factory ed Antonio Mancuso, ma anche a realizzare altri eventi tesi ad interessare tutti gli amatori della provincia e della regione Sicilia.