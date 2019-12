“Dopo il grande successo dell’edizione 2018 siamo lieti di annunciare che le restituzioni volontarie dei nostri stipendi saranno destinate, ancora una volta, alle scuole pubbliche statali del Paese” – così i deputati M5S Azzurra Cancelleri e Dedalo Pignatone.

Le somme accantonate per l’iniziativa “Facciamo ecoscuola” ammontano, complessivamente, a tre milioni di euro e saranno utilizzate per portare la sostenibilità in classe e promuovere progetti all’interno delle scuole di tutta Italia.

È certamente un segnale importante rivolto alle nuove generazioni, quelle che vivono la scuola ogni giorno e che rappresentano il futuro del nostro Paese, affermano Cancelleri e Pignatone.

Scegliendo tra sei diversi obiettivi, elencati brevemente di seguito, le scuole pubbliche potranno presentare il proprio progetto entro il 15 gennaio 2020.

A. Riduzione dell’impronta ecologica per l’efficientamento energetico e fonti rinnovabili; riduzione dei rifiuti e/o loro recupero/riciclo/riuso; installazione d’impianti di compostaggio di comunità per scuole.

B. Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici con particolare riferimento ad aule, laboratori didattici e palestre, incluse le indagini diagnostiche sugli edifici.

C. Mobilità sostenibile per il trasporto collettivo casa-scuola (acquisto scuolabus), o progetto “bicibus” e “pedibus” allo scopo di incentivare il trasporto sostenibile a piedi o in bicicletta.

D. Percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale.

E. Rigenerazione degli spazi scolastici come il loro utilizzo per iniziative culturali, sociali e aperte alla comunità; piantumazione e forestazione urbana; realizzazione di orti scolastici.

F. Giornate per la sostenibilità, ovvero all’aria aperta finalizzati al recupero e alla pulizia partecipata di aree verdi, piazze, aree giochi del proprio quartiere.

Ogni progetto sarà, quindi, sottoposto al voto degli iscritti al MoVimento 5 Stelle su base regionale e i più votati riceveranno un contributo fino a 20.000 euro.

Con “Facciamo EcoScuola” – affermano Cancelleri e Pignatone – portiamo la sostenibilità in classe.