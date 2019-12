Momento di festa per lo sport Nisseno: l’Associazione Nissena Samurai Dojo, nuovamente premiata dal Giappone in occasione del Festival della Cultura Giapponese . Momento di festa per lo sport Nisseno: l’Associazione Nissena Samurai Dojo, nuovamente premiata dal Giappone in occasione del Festival della Cultura Giapponese .

Il premio sarò consegnato al Presidente Maestro Alfonso Torregrossa per “l’impegno volto alla promozione della comprensione reciproca tra il Giappone e l’Italia e per il notevole contributo atto a consolidare le arti marziali nel mondo”. L’Associazione Samurai Dojo dal 2010 si occupa alla diffusione nel nostro Paese delle Arti Marziali Autentiche punto di riferimento per la conservazione della cultura delle antiche discipline marziali, caratteristiche dei samurai, portando i suoi principi formativi in diversi ambiti della società grazie al continuo contributo del suo Direttore Tecnico Maestro Alfonso Torregrosa 9 dan.

Il riconoscimento all’Associazione assume un significato particolare perché unica realtà premiata in Italia anche quest’anno come scuola riconosciuta ufficialmente in Giappone .

L’Associazione Samurai Dojo affiliata Csen, Coni è riconosciuta in esclusiva in Giappone dalla Dai Nippon Butokukai Honbu di Kyoto, organizzazione governativa nata per lo sviluppo tradizionale, filosofico e culturale delle Arti Marziali Giapponesi, presieduta dalla famiglia imperiale , la quale riconosce l’attività tecnica, culturale e sociale svolta dal Maestro Torregrossa , e ne afferma l’alta validità tecnica , un vanto per tutt i soci Nisseni della scuola .

Torregrossa ha sottolineato: “Sono felice che i nostri sacrifici possano dare lustro alla nostra amata Città di Caltanissetta , Yoi Otoshi o Omukae Kudasai! Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti”.