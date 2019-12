Si chiude in bellezza la prima parte della stagione per la Pro Nissa in vista della lunga sosta natalizia. Il quintetto nisseno prosegue la sua avventura in coppa Italia: è bastato un sofferto pari, 2 a 2 con la Gear Piazza Armerina. La gara, giocata sabato 21 dicembre al PalaMilan di Caltanissetta, non è stata per nulla semplice; gli avversari, già sconfitti in campionato e Coppa Divisione, sono scesi in campo con un atteggiamento combattivo e per nulla intimorito. Mister Tarantino ha dovuto fare i conti con squalifiche e giocatori non al meglio della forma, ma il maggior tasso tecnico, l’attenzione nelle due fasi e la spinta del meraviglioso pubblico nisseno composto e sportivo, hanno influito sull’esito finale della gara, corretta e tranquilla. I nisseni, spreconi ed imprecisi sotto porta, hanno dovuto subire per ben due volte lo svantaggio, ma prima Rafinha e poi La Rosa mettono tutti d’accordo, consentendo con le loro reti, il passaggio al turno successivo e di rimanere in corsa nella competizione tricolore. Si chiude la prima parte della stagione, adesso la lunga pausa natalizia, che arriva nel momento giusto per recuperare energie fisiche e mentali in vista della ripresa che ci vede ancora in corsa su tre fronti il campionato, la Coppa Divisione e la Coppa Italia.