Allenamenti intensi e continuativi in casa DLF Nissa Rugby in vista dell’impegno agonistico di domenica 22 dicembre. Atleti nisseni alle prese con un recupero del campionato di serie C: ostica trasferta etnea in casa del San Gregorio.

Uno scontro diretto importante che vale il terzo posto in graduatoria; un match probante per gli atleti di Caltanissetta che non hanno, fino adesso, brillato per continuità e che sono chiamati ad una prestazione concreta e positiva.

Il tecnico Andrea Lo Celso evidenzia: “Vogliamo chiudere l’anno con una vittoria. Stiamo lavorando tanto e bene; dobbiamo iniziare adesso a essere più concreti. Domenica non sarà di certo facile, anche se il San Gregorio è al primo anno di campionato, sta dimostrando di avere una buona struttura e di poter competere con tutti. Adesso é il momento per noi di dimostrare realmente ciò che valiamo: vincere significherebbe già da adesso ottenere il terzo posto. Ho fiducia nei miei ragazzi e del gioco che mostreremo”.

CLASSIFICA .

Rugby Palermo 29

Amatori Catania 1963 29

San Gregorio* 15

DLF Nissa Rugby* 10

I Briganti Librino CT 10

Vittoria Rugby 2

*Una partita in meno; (Vittoria Rugby: 4 punti di penalizzazione)

Recupero, domenica 22 dicembre: San Gregorio Rugby- DLF Nissa Rugby