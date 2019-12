CALTANISSETTA – Si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con “Natale in Danza Csen” III° edizione. Alle ore 20 a Caltanissetta, al teatro Rosso di San Secondo, ingresso gratuito, al via l’eccezionale rasssegna coreografica alla quale prenderanno parte ben 11 scuole di danza. Oltre 200 ballerini, di tutte le età, per uno spettacolo che presenterà coreografie di classico, moderno, contemporaneo, break dance, danze latine, hip hop, dance heels e video dance. Una kermesse di valore artistico notevole che ha impegnato nella sua preparazione il comitato provinciale di Caltanissetta del Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente che persegue uno scopo promozionale e di propaganda sportiva di alto valore sociale. Nel nisseno, con numerose manifestazioni, vcontribuisce allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione dell’obiettivo di uno sport per tutti e di tutti.