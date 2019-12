CALTANISSETTA – Martedì 17 dicembre, alle ore 18.30 , presso l’aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, in Corso Umberto 92, e’ stato presentato il libro della professoressa Laura Failla, “Antiche Novene”, raccolta di canti tradizionali natalizi tramandati a voce. Il libro, che include un CD audio, riporta i classici brani della novena nissena, nell’ordine in cui si facevano già dalla fine dell’ ‘800, per i primi cinque giorni venivano eseguiti quelli dedicati alla Madonna e successivamente, dal 21 al 24 quelli che descrivono la nascita di Gesù e l’arrivo dei pastori. L’autrice sottolinea di aver scritto questo libro con l’intento di conservare il suggestivo patrimonio del repertorio tradizionale dei canti natalizi nisseni e rivela che negli ultimi 20 anni (dalla prima pubblicazione del libro) li ha inseriti nel repertorio natalizio della sua corale scolastica “F. Cordova” dell’Istituto comprensivo “Don milani”, diretto da Luigina Perricone, per diffonderli ma sopratutto per insegnarli ai nostri ragazzi.

La musica popolare, dice l’autrice, che già dallo scorso anno dirige anche il coro dei bambini della primaria dello stesso istituto, è un patrimonio di grande ricchezza e non va’ assolutamente perduto.

Alla presentazione sono intervenuti Mauro Buccheri, docente di storia e filosofia presso il Liceo classico “Ruggero Settimo” e Presidente dell’Associazione “Sulle ali della musica” (di cui la prof.ssa Failla è vicepresidente ), l’autrice e Rosanna Zaffuto Rovello, famoso storico della città che ha dato una ampia e documentata descrizione della storia e dei costumi legati alle Novene.

I due cori congiunti si sono presentati già ieri mattina in piazzetta Tripisciano dove hanno eseguito l’intero repertorio popolare natalizio, alla presenza dell’assessore Valeria Natale e del Comitato di Santa Croce che ha organizzato l’attività.

Sempre il 17, nel pomeriggio, i canti sono stati eseguiti alla “Strata foglia” presso un’edicoletta da poco restaurata e concluderanno, alle 19.30 circa, il concerto è stato eseguito alla fine della presentazione del libro, accompagnato dal pianista Bernardo Cimino.

È lodevole il fatto che la professoressa Failla sia riuscita a “far innamorare” di questi canti anche bambini di sette anni che, con l’occasione hanno imparato anche il nostro dialetto.

Il libro è reperibile nelle più importanti librerie della città.