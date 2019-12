Accelerare, senza ulteriori remore, le procedure per garantire la transitabilità della strada provinciale 10 ‘Ponte Olivo’, in provincia di Caltanissetta, che collega Niscemi alla Statale Gela-Catania. Lo ha disposto il governatore siciliano, Nello Musumeci, con una nota diretta al dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile, Calogero Foti. A causa di una voragine di mezzo metro, che si è aperta su una parte della carreggiata nelle scorse settimane, infatti, il Libero consorzio comunale di Caltanissetta ha chiuso la strada. “E’ appena il caso di ricordare – scrive il presidente della Regione – le gravi difficoltà in cui versa il territorio del Comune di Niscemi, a seguito della chiusura di questa strada che si aggiunge a quella della Provinciale 12”. In seguito a un cedimento, da almeno un anno, non è percorribile, infatti, neanche la Provinciale 12. Al momento, quindi, l’unica arteria praticabile è la Sp11, che collega il centro nisseno con Vittoria e Gela. Nella lettera, Musumeci chiede di essere informato di ogni iniziativa intrapresa, con “l’urgenza” che il caso impone. “Ulteriori remore – conclude il governatore – mi indurranno a disporre un’ispezione per accertare eventuali responsabilità”