Torna a conquistare i tre punti l’Asd Acquaviva e chiude nel migliore dei modi l’anno solare. Vittoria meritata per la compagine rossoblu che è stata padrona del campo per l’intera gara. L’Acquaviva, in campo con il 4-3-3, si rende già pericolosa dopo 5 minuti con Messina. Rossoblu che conducono la gara non concedendo occassioni agli ospiti. Al 43′ il meritato vantaggio: Catania prova la conclusione dalla distanza che sorprende l’estremo difensore ospite. Ripresa che prosegue sulla falsa riga del primo con i rossoblu di casa a gestire il vantaggio. Allo scoccare del 60′ arriva il raddoppio: Mingoia premia lo scatto in profondità di Messina che controlla e batte in uscita Ciotta. Partita che scivola via senza nulla da segnalare fino al 92′ con il goal di Orlando Marco in mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato. Acquaviva che adesso approfitterà della pausa natalizia per ricaricare le pile in vista delle ultime partite del girone di andata.